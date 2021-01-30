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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Balıkesir polisi Bursa’dan araçla uyuşturucu madde getiren 4 kişiye Kepsut ilçesinde operasyon düzenledi.

Balıkesir polisi Bursa'dan araçla uyuşturucu madde getiren 4 kişiye Kepsut ilçesinde operasyon düzenledi. Polis tarafından gözaltına alınan 4 şahıstan 1'i savcılıktan serbest kalırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı ve 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalarda Bursa'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şahıslar İstihbarat Şube Müdürlüğünün teknik desteği ile Kepsut ilçesinde yakalandı. Polis ekiplerinin araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 0,39 gram sentetik kannabinoid, 117 adet ekstasy ve 4,41 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalan zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca şüphelilerden M.E. Savcılıktan serbest bırakılmış, O.K. Adli Kontrol Kararı ile serbest kalırken, İ.I. ve E.I. isimli şüpheliler ise tutuklandı.

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