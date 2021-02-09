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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri, il merkezi, Edremit, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde yaptığı 8 ayrı çalışmada 10 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri, il merkezi, Edremit, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde yaptığı 8 ayrı çalışmada 10 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde yapılan 8 ayrı çalışmada 10 şüpheli şahıs yakalandı, 5 şahıs haklarında yapılan adli işlem sonucu serbest kalırken, adli makamlara sevk edilen 5 zanlı tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 21 adet sentetik ecza hap, 79,45 gram esrar, 0,65 gram bonzai, 11,03 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi.

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