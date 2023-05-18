Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Altıeylül, Karesi ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin aracı ve ikamet adresinde yapılan aramalarda; 153 adet sentetik uyuşturucu hap, 30 gram skunk, 15 gram kubar esrar, 140 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve hırsızlık malı 1 çift ayakkabı, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi. Olaya karışan 6 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.