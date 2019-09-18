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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde yaptığı 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 kişiyi yakaladı.

Adli makamlara sevk edilenlerden 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son 24 saatte yapılan 7 uyuşturucu operasyonunda toplam 8 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Polis ekipleri il merkezinde gerçekleştirdiği 2 operasyonda 42 adet uyuşturucu hap ve 0,83 gram metamfetamin, ilçelerde düzenlenen 5 operasyonda 2,12 gram esrar ve skunk, 3,70 gram bonzai, 16 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan F.A, Ç.M, H.A. tutuklandı.

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