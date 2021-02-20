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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli şahsı yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptığı 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslarda bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 19.02.2021 tarihinde yapılan 6 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve İvrindi İlçelerinde 10 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararı ile 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 53 adet sentetik ecza hap, 1,04 gram metamfetamin, 1,60 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.

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