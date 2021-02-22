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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 9 ayrı çalışmada 9 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 1 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 9 ayrı çalışmada 9 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 1 şahıs tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 9 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma ve Edremit İlçelerinde 9 şüpheli şahıs yakalandı. 1 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan diğer 7 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı.


Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 125,25 gram metamfetamin, 1 kilo 220 gram kıyılmış tütün, 167 adet sentetik ecza hap, 3,77 gram bonzai, 3 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 4 kutu makaron, 2'si kompresörlü olmak üzere 5 adet tütün sarma makinesi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

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