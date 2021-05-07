Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de narkotik polislerinin il genelinde yaptıkları 7 ayrı çalışmada 9 uyuşturucu şüphelisi göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 1'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 06.05.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Erdek ve Kepsut İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 9 şüpheli şahıs göz altına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece, 5 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 74 adet sentetik ecza hap, 5,55 gram metamfetamin, 2,06 gram sentetik bonzai maddesi ele geçirildi.