Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 496 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekiplerince sabit yol uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince genişletilen operasyonda şüphelinin ikamet ve otomobilinde narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, satışa hazır halde 196,55 gram Skunk maddesi,12 Ecstacy ve 185 adet 300 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli M. T. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheli M. T., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.