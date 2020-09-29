Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliden 2'si kişi tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ile Susurluk ve Edremit'te yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, 8 kişinin gözaltı süresi devam ediyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 5 ayrı çalışmada 10 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanarak, ceza evine sevk edildi.

Balıkesir İl Merkezinde yapılan 3 ayrı çalışmada 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 7,01 gram esrar ve 27,48 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Edremit İlçesinde yapılan çalışmada 2 şüpheli şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan A.E. ve M.O. tutuklanırken, yapılan aramalarda; 102,67 gram metamfetamin ve 0,55 gram bonzai ele geçirildi. Susurluk ilçesinde yapılan çalışmada 2 şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat ele geçirildi.