İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda 5 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda 5 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 4 ayrı çalışmada, 5 şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda Balıkesir il merkezinde 2 ayrı çalışmada 2 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda; 5 adet sentetik ecza hap ve 0,42 gram metamfetamin, Edremit'te 2 şüpheli yakalanmış, yapılan aramalarda; 0,94 gram bonzai, 0,35 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet dolu kartuş ele geçirildi. Bandırma'da yapılan çalışmada, 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve yapılan aramalarda; 117,99 gram bonzai ele geçirildi ve Susurluk'ta mevcutlu olarak mahkemeye sevk edilen 1 kişi adlî kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.