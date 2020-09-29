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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 4 ayrı çalışmada 9 şüpheli şahsı yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 4 ayrı çalışmada 9 şüpheli şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol kararı ve 1 kişide savcılıkça serbest bırakıldı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptıkları 4 ayrı çalışmada 9 kişiyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol kararı ve 1 kişide savcılıkça serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 14 adet sentetik ecza hap, 17,70 metamfetamin, 5,64 gram esrar, 4,50 gram esrar tohumu, 1 adet hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat ele geçirildi.


Balıkesir İl Merkezinde yapılan 2 çalışmada 4 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 3' ü tutuklanmış, 1 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 14 adet sentetik ecza hap, 3,64 gram esrar, 1adet hassas terazi ve 4,50 gram esrar tohumu maddesi ele geçirildi.


Gönen'de yapılan çalışmada 3 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs savcılıkça serbest bırakılmıştır. Yapılan aramalarda; 14,70 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat ele geçirildi.


Erdek'te yapılan çalışmada 2 şüpheli şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda; 2 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

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