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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

Balıkesir’in Gönen ve Savaştepe ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan iki şüphelinin araç ve ikamet adreslerinde arama yapıldı.

Balıkesir'in Gönen ve Savaştepe ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan iki şüphelinin araç ve ikamet adreslerinde arama yapıldı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ve Savaştepe ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen iki şüphelinin araç ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 21 kök kenevir bitkisi ve 11 adet Galara ele geçirildi. Olaya karışan iki şüpheli yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı.

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