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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda jandarmaya silahlı saldırı: 2 asker yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarmaya ateş açılması sonucu biri ağır iki uzman çavuş yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmaya ateş açılması sonucu biri ağır iki uzman çavuş yaralandı. Olay sonrası kaçan 2 saldırgan ise yaşanan kovalamaca sonucu otogar kavşağında polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay 23:30 sıralarında meydana geldi. Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, bir alışveriş merkezi binasının etrafına baskın düzenledi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine bu sırada el yapımı tabanca ile ateş açıldı.


Açılan ateş sonucu 2 uzman çavuş, karın bölgelerine isabet eden kurşunlardan yaralandı. Yaralı uzman çavuşlar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerden C.Ç.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, S.B.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.


Çatışma sonrasında özel bir otomobil ile olay yerinden kaçan A.T. ve M.D. polisler tarafından durdurulmak istendi. Araçlarından inen şahıslar silah ile ateş ederek bölgeden kaçmak istediler. Şahıslar kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.


Olay sonrasında Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve diğer askeri yetkililer Edremit Devlet Hastanesine gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. Olay ile ilgili tahkikat sürüyor.

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