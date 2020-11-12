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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 kişiden 2'si tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 6 ayrı uyuşturucu operasyonlarında 13 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 6 ayrı uyuşturucu operasyonlarında 13 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Yakalan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde yaptıkları 6 ayrı operasyonda 13 uyuşturucu şüphelisi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 4'ü savcılıkça serbest kaldılar yakalanan diğer şüpheliler hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 46,21 gram metamfetamin maddesi, 185 adet ecstasy hap, 22 adet sentetik ecza hap,35 gram bonzai, 3 kilo 933,4 gram esrar, 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan Payp aparat ele geçirildi.

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