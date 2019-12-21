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Bal?kesir'de uyu?turucu tacirlerine ?ok bask?n

Bal?kesir polisi il genelinde son 24 saatte yapt??? operasyonlarda 6 uyu?turucu tacirini yakalad?.


Bal?kesir ?l Emniyet M?d?rl???, Narkotik Su?larla M?cadele ?ube M?d?rl???, KOM ?ube M?d?rl??? ile ?l?e Emniyet M?d?rl??? g?revlilerince ka?ak t?t?n, uyu?turucu madde ticareti ve kullan?m?n? ?nlemeye y?nelik olarak son 24 saatte yap?lan 3 operasyonda toplam 6 ki?i yakaland?. Polis ekiplerinin yapt??? aramalarda; 3.86 gram esrar maddesi, 219 gram skunk maddesi, 170 adet uyu?turucu hap,10 kilogram a??k t?t?n, 3000 makaron, 6 sigara sarma makinesi ile 1 adet ruhsats?z av t?fe?i ele ge?irildi. Yakalanan ??pheliler ile ilgili soru?turma devam ediyor.

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