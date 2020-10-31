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Balıkesir'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

Balıkesir’de Jandarma ekipleri il genelinde son 9 gün içinde yaptıkları operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, sahte içki, kaçak tütün ve silah ele geçirirken, 374 kişiye işlem yaptı.

Balıkesir'de Jandarma ekipleri il genelinde son 9 gün içinde yaptıkları operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, sahte içki, kaçak tütün ve silah ele geçirirken, 374 kişiye işlem yaptı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından il genelinde 19.10.2020 - 27.10.2020 tarihleri arasında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yaparak gençleri zehirleyen suç örgütlerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar ve operasyonlar sonucunda; 32 bin 463 kişi sorgulandı. Jandarmanın yaptığı sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 71 kişi yakalanırken, 374 kişiye idari işlem yapılmış ve yakalanan şahıslara 431 bin 588 TL idari para ceza uygulandı. Jandarma ekiplerinin bu faaliyetler esnasında; 269 gram kubar esrar, 108 gram toz esrar, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 421 gram metamfetamin, bin 51 litre sahte içki, bin 300 kg tütün, 8 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kesici delici alet ve 71 adet fişek ele geçirilerek, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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