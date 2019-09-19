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Balıkesir'de uyuşturucuya 2 tutuklama

Balıkesir polisi il merkezi ve ilçelerinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 6 kişiyi yakaladı.

Adli makamlara sevkedilen 6 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 6 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Balıkesir İl Merkezinde gerçekleşen 2 operasyonda; 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ve 1,52 gram bonzai yakalanırken, ilçelerde düzenlenen 2 ayrı operasyonda; 3,62 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet av tüfeği ve 7 adet fişek geçirdi.

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