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Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dedektör köpeklerle uyuşturucu operasyonu yaptı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son 24 saat içerisinde Balıkesir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, uyuşturucu organizasyonu içerisinde yer alan sokak satıcıları, uyuşturucu madde temininde irtibat kuran şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Dedektör köpekleri Helyus, Eko ve Tomo'nın da katıldığı operasyonlarda 5 bin 844 adet uyuşturucu hap, 23 gram shunk, 90 adet ecstasy hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin TL para ele geçirildi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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