Balıkesir'de vaka sayıları yükselişte

Vali Şıldak, "Aşılama sayılarının artmasıyla korona virüs etkisini azaltmış olsa da, tedbirlere dikkat edilmediğinde vaka sayıları yine artma eğilimi gösteriyor" dedi.

Vali Şıldak aşılamanın ve tedbirlere uymanın önemine sık sık değinirken bu kez rehavete kapılmamak gerektiğine vurgu yaptı. Virüse karşı bizleri en güçlü kılan noktanın tedbirler ve aşı olduğunu da belirten Şıldak paylaşımında Balıkesir'de salgının tekrar yükseliş eğilimine girdiğini belirtti. Vaka sayılarının artışa geçtiği bu günlerde tedbirlere ciddi manada uymak gerektiğine dikkat çeken Şıldak; “Değerli Vatandaşlarımız, Salgın hastalık İlimizde tekrar bir yükseliş dönemine girdi. Vaka sayıları ciddi şekilde tedbir gerektiriyor! Maske ve mesafe kuralını uygulamamız zorunlu! Kuralları terketmeyelim, rehavete kapılmayalım! Tedbirler ve aşıdan başka bir gücümüz yok!” şeklinde açıklamada bulundu.