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Balıkesir'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Balıkesir’de hafta sonu sokağa çıkma yasağına Balıkesir halkı tam uyum sağladı.

Balıkesir'de hafta sonu sokağa çıkma yasağına Balıkesir halkı tam uyum sağladı. Balıkesir merkez, Manyas ve Sındırgı'da vatandaşların yasaklara tam uyum gösterdiği kaydedildi.


Balıkesir ve ilçelerinde saat 20'da başlayan sokağa çıkmama kısıtlamasına vatandaşların tam uyum sağladıkları görüldü. Sadece özel izine tabi olan işyerlerinin açık olduğu mekanlar dışında yasak kapsamında olan işyerleri saat 20'den sonra kapandığı görüldü. İl ve ilçe merkezlerinde güvenlik personeli sokaklarda denetim için sokaklarda gezerken, kırsal mahallelerde jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.


Cadde ve sokaklarda polis, jandarma, zabıta, ambulans, Vefa ekipleri haricinde araç görülmemesi ve vatandaşların evlerinde kalmaları yasağa uyduklarını gösterdi. Sındırgı'nın en işlek caddelerinden olan ve ilçeye güzellik katan tarihi çınarların bulunduğu Balıkesir caddesindeki sessizlik kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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