Balıkesir'de vatandaşlara 27 bin bayrak dağıtıldı

Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının Kuvayı Milliye ruhuna yakışır bir şekilde, coşkuyla kutlanması amacıyla Valilik koordinesinde tüm Balıkesir'e Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirildi.

Vali Hasan Şıldak da sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı ile, İl genelinde dağıtılan 27 bin adet Şanlı Türk Bayrağımız ile birlikte, Balıkesirlileri işyerleri ve evlerini al bayraklarla donatmaya davet etti. Vali Şıldak paylaşımıyla, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılında Kuvayı Milliye şehrine yakışan bir şekilde, resmi kurum ve kuruluşlar, işyerleri ve evler ile cadde ve sokakların ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla donatılarak bayramın coşkulu kutlanmasını istedi.