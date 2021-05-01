Balıkesir'de Vefa Sosyal Destek Grupları görevde

Balıkesir Valiliği bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ikametlerinden ayrılmaları mümkün olmayan Yaşlı ve ihtiyacını karşılayamayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihtiyaçları karşılanacak.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerle 81 İlde uygulanan Tam Kapanma Sürecinde Vefa Destek Grupları Balıkesir'in her noktasında hizmet veriyor.

Balıkesir Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kaymakamlıklar vasıtasıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve ağır hasta durumunda olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Destek Gruplarınca karşılandığı bildirildi. Belirtilen durumlarda olan vatandaşların ihtiyaç durumunda 112 Acil Çağrı numarasını arayarak Vefa Destek Gruplarına ulaşabilecekleri açıklandı.