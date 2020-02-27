Balıkesir'de yabancı plakalı araç yandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde trafikte seyir eden yabancı plakalı araç elektrik kontağından çıkan yangınla alev alev yandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinin kırsal Turan mahallesinden Öztekin Vurüst yönetimindeki yabancı plakalı özel araç Turan-Erdek karayolu 3 kilometresinde alev alev yanmaya başladı. Yanan araçtan inen araç sürücüsü yangına müdahalesi yetersiz olunca çevrede bulunan vatandaşların 112'ye yaptığı ihbar ile olay yerine gelen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erdek İtfaiyesi ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Kısa sürede söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldiği, yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.