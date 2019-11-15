Balıkesir'de yakalanan 11 zehir tacirinden 2'si tutuklandı

Adli makamlara çıkarılan zehir tacirlerinden 2'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 8 operasyonda toplam 11 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 25,80 gram esrar maddesi, 1,34 gram skunk maddesi, 13,93 gram bonzai maddesi, 2 bin 538 adet uyuşturucu hap, 2,95 gram metamfetamin maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 560 TL para ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen zehir tacirlerinden 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.