Balıkesir'de yakalanan 43 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve kaçak tütün operasyonlarında 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Manyas İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 27 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimizde “Tütün ve Tütün Malulleri Kaçakçılığının ” önlenmesine yönelik İl Merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 araçta yapılan kontrolde; 40 bin adet içi boş makaron, bin 400 adet içi doldurulmuş makaron, 1 adet elektrik destekli sigara sarım makinesi ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Karesi, Kepsut, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılana yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranana 15 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.