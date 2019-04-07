Balıkesir'de yasadışı bahis operasyonu

Polis ekipleri operasyon esnasında bin 286 kişiye GBT sorgusu yaparken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 62 ekip ve 199 personel ile il genelinde yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine ve kişilere yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sırasında 129 ganyan, iddia, internet kafe ve muhtemel yasa dışı bahis oynanacak yerlerde bin 286 kişiye GBT sorgusu yapılırken, 129 iş yeri kontrol edildi. Uygulama sırasında 4 aranan kişi yakalanırken, 1 ganyan bayisine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığından işlem yapıldı.