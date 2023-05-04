İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de yedikleri tavuk dönerden 13 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yedikleri gıdadan zehirlenen 13 kişi Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yedikleri gıdadan zehirlenen 13 kişi Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, dün öğleden sonra tavuk satan bir işletmede döner yiyen 13 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.


Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde başvuranlara gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.


Yapılan araştırmada mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye gelen 13 kişinin tavuk döner yedikleri tespit edildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Edremit Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ise işyerine giderek numune aldı.

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