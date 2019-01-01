Balıkesir'de yeni yılın ilk bebekleri ikiz

Balıkesir'de Atatürk Şehir Hastanesinde doğan 2019 yılının ilk bebekleri Ayşe ve Şakir Özkal'ın ikizleri oldu.

Balıkesir'de yeni yılın ilk saatlerinde ilk doğum Ayşe ve Şakir Özkal'ın çiftinin biri kız, biri erkek olan ikizleri oldu. Atatürk Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, " 30 yaşındaki Ayşe -Şakir Özkal çiftinin ikizleri normal doğumla Atatürk Şehir Hastanesinde dünyaya geldi. Cinsiyetleri kız ve erkek olan ikiz bebeklerimizin mevcut sağlık durumları gayet iyi olup, kız bebeğimiz 2.450 gr/ 49 cm, erkek bebeğimiz ise 2.850 gr /49 cm olarak kayıtlara geçmiştir. Bebeklerimize Allah'tan sağlıklı ömürler diler, annemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

Aynı saatlerde ikinci doğum olan Halime-Ferhat Baykal çiftinin erkek bebekleri dünyaya geldi ve bebeğin 2900 gr/50 cm olarak dünyaya geldiği öğrenildi.