Balıkesir'de Yerli Malı Haftası özel öğrencilerle kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Yerli Malı Haftası Pelitköy Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda kutlanırken, özel öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü. Okulun Salonunda düzenlenen törene, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Tunay Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem, okul müdürleri veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Öner, Yerli Malı Haftası ile bilgiler verirken, emeği geçenleri kutladı. Kaymakam Öner, haftanın 1947 yılından beri katlandığını anlatırken, “Bu okulda görev öğretmenlerimiz canla başla çalışmaktadır. Hepsini kutluyorum. Yerli Malı Haftasını burada kutluyoruz. Öğrencilerimiz başarılı gösteriler yaptılar. Bu haftanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Konuşmanın ardından özel öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü. Öğrenciler, yerli malı haftasını oyunlarla canlandırırken, skeçler sahneledi ve şiirler okudu. Gösterilerin ardından öğrenci velilerinin hazırladıkları yiyecekler konuklara ikram edildi. Kaymakam Hüseyin Öner, Okul Müdürü Oktay Ertaş ve öğretmenlere teşekkür etti. Katılımcılara teşekkür eden Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem, “ Bu gün Pelitköy Okulumuzda Yerli Malı Haftası'nı kutladık. Çocuklarımız gösteriler hazırlamışlardı. Ailelerle birlikte yerli malı ile ilgili yiyecekler hazırlandı. Bu gün güzel bir gün oldu. Çok güzel bir etkinlik yaşadık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Öğrenci Velisi Mehmet Topal da, ”Bu gün Yerli Malı Haftası'nı kutladık. Çocuklarımızın coşkusuna ortak olduk. Yerli Malı Haftası tüm yurdumuza ve çocuklara hayırlı uğurlu olsun. Çocuklara ve velilere çok teşekkür ederim” dedi. Öğrencilerden Onur Semiz ise,” İyi oldu ağabey. Okulumuzu seviyoruz. Çok eğlendik” dedi. Umut Palabıyıklar da, ”Yerli malı yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Bu gün çok güzel oldu. Çok mutlu oldum” dedi. Hayrettin Güler ise, “Etkinlik için mutlu oldum. Bende görev aldığım için teşekkür ederim” dedi.