Balıkesir'de yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen oldu

Balıkesir'de eğitim alanında yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, eğitim iş kolunda, Balıkesir'de bu yıl da yetkili sendika olduklarını söyledi.

Eğitim Bir Sen 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk yayımladığı mesajda Eğitim Bir Sen'in üye sayılarının gün geçtikçe arttığını belirterek, 2012 Yılından beri Türkiye Genelinde Yetkili olan Eğitim-Bir-Sen, Mayıs 2021'de Türkiye genelinde üye sayısını artırıp gücüne güç katarak yetkiyi perçinlemenin arifesindedir. Balıkesir ilimizde de büyük bir teveccühe mazhar olan sendikamız yeni eğitim çalışanlarının aramıza katılmasıyla yetkili sendika olmaya devam etmiştir. Bize duyulan bu güvenden dolayı tüm eğitim çalışanlarına yürekten teşekkür eder, emeği geçen herkese şükranlarımı arz ederim. Eğitim-Bir -Sen Genel Merkezimize ve Balıkesir 1 Nolu Şubemize duyulan bu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yıl yapılan mutabakat toplantısı ve imza altına alınan mutabakat metnine göre; Eğitim-Bir-Sen 5 bin 455 üye ile yetkiyi alırken, en yakın takipçimiz Türk Eğitim Sen ise 3 bin 552 üye sayısı ile ikinci olmuştur" dedi.

Başkan Çabuk, açıklamasının devamında, "1992 yılında Mehmet Akif İnan'ın öncülüğünde 15 eğitim çalışanıyla kurulan Eğitim-Bir-Sen olarak, bir yandan kamu çalışanlarının ekonomik, özlük, sosyal ve kültürel haklarının kazanılması ve geliştirilmesi mücadelesi verirken, diğer yandan bu ülkede yaşamanın üzerimize yüklediği sorumluluk gereği bu ülkenin en temel sorunlarına da ilgisiz ve duyarsız kalmıyoruz. Bizler Eğitim Çalışanlarının bize verdiği bu sorumluluğun farkındayız. Özellikle öğretmenlerimizin nöbet görevlerine ücret almalarını sağlamak, Maaşlarda iyi bir artışı sağlamak gibi kazanımları elde ettiğimiz gibi, Ek ders ücretlerindeki adaletsizliği düzeltmek, Memur ve hizmetlilerimizin Eğitim-Öğretim ödeneğini almalarını sağlamak, 3600 Ek göstergenin eğitim çalışanlarımıza kazandırılması, Vergi matrahı olayının kaldırılması ve bunlara benzer birçok özlük hakkını elde etmek için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kavganın, karmaşanın, kaosun ve karanlığın değil; demokrasinin, saygının, sevginin, huzurun ve aydınlığın taraftarıyız. Doğru kimden gelirse gelsin yanında, yanlış kimden gelirse gelsin karşısındayız. Hakkın ve haklının temsilcisi olan Eğitim-Bir-Sen ilkeli sendikal anlayışıyla yoluna devam edecektir. Sendikamızı yetkili yapan üyelerimize, işyeri temsilcilerimize ve teşkilatlarımıza teşekkür ederiz. Bizlere duyulan bu güveni asla boşa çıkarmayacağız. Çalışanların bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Yetkinin hayırlı olmasını diliyoruz. Eğitim Bir-Sen olarak, gelecek tasavvurumuzda özgür birey ve sivil toplumun olduğunu belirtmemiz gerekir."