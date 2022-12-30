Balıkesir'de yıl başı öncesi sahte içki operasyonu

Marmara ve Savaştepe ilçelerinde sahte/kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 740 litre şarap, 23 litre rakı, 55 litre viski, 25 litre etil alkol, 20 litre votka, 10 litre SO2 (Kükürtdioksit) olmak üzere toplam 873 litre kaçak ve sahte alkol, 1 adet alkol damıtma düzeneği, 2 adet terazi, 2 adet av tüfeği ve 55 adet fişek ele geçirildi. Olaylara karışan 4 şüpheli yakalanıp haklarında işlemler başlatılmıştır.