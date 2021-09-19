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Balıkesir'de yıldırımın düştüğü ormanlık alanda yangın

Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı kırsal Halılar Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sunucu ormanlık alanda yangın çıktı.

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Halılar Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sunucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Halılar Mahallesi ormanlık alanında yağmur sonrası yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve 1 su tankeri müdahale etti. Edremit ilçesinde görevli helikopter de yangın bölgesine sevk edildi. Hızlı müdahale ve zeminin ıslak olması nedeniyle yangın çok kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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