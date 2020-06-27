Balıkesir'de YKS heyecanı

Balıkesir'de üniversite hayali kuran öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı.

Türkiye'de 2 milyonu aşkın öğrencinin girdiği YKS sınavı Balıkesir'de de yapıldı. 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde salona girmek isteyen öğrenciler okul dışında aileleri ile vedalaştıktan sonra okul bahçesinde sıraya girdi. Üzerinde metal eşyaları ve kemer gibi aksesuarları olan öğrenciler sınav salonuna alınmadı. Sosyal mesafenin de zaman zaman ihmal edildiği sıra sonunda kontrolleri tamamlanan öğrenciler sınıflara çıkarak sınav heyecanını yaşamaya başladı.

Bugün Temel Yeterlilik Testi'nde ter dökecek olan adaylar, yarın ise Alan Yeterlilik Sınavı heyecanı yaşayacak.