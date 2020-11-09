Balıkesir'de yoğun sis etkili oluyor

Balıkesir'de sabah saatlerinde aniden başlayan yoğun sis hayatı ve trafiği etkiliyor.

Balıkesir'de sabah saatlerinde aniden başlayan yoğun sis trafik akışını ve insanları etkiledi. Sabah 7 ila 9 arasında aniden bastıran yoğun sis mesaiye giden vatandaşların yoğunluğu nedeniyle ana arterlerde şehir içi trafiği ile kavşaklarda sıkışıklık oluşturdu.

Yetkililer yoğun sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirirken, bu nedenle özellikle sürücülerin trafikte seyir halindeyken dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundular. Aynı şekilde astım ve solunum sıkıntısı olan hastaların da bu saatlerde dışarıda olmamaları, sağlık sorunlarının yaşanmasının önüne geçeceği belirtildi. Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.