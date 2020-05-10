Balıkesir'de yük taşıyan araçlara denetim

Denetimlerde 115 araca 63 bin lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, yük taşıyan araçların kazalara neden olan eksikliklerinin tespit edilmesi, sürücülerin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutarak trafik kurallarına uymalarının sağlanması maksadıyla Balıkesir il genelinde eş zamanlı olarak "Yük Taşıyan Araçlara Yönelik Özel Denetim" faaliyeti icra etti.

Jandarma Trafik Timleri yük taşıyan araçların kazalara neden olan eksikliklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan trafik denetimi sonucunda, 3 bin 829 yük taşıyan aracı kontrol ederken, 115 araca 63 bin 103 TL idari para cezası uyguladı ve 38 aracı trafikten men etti.