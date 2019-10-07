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Balıkesir'de Yunuslar silahlı şahısları yakaladı

Balıkesir’de motosikletli polis timleri yunuslar, görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri şahıslardan 3 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Balıkesir'de motosikletli polis timleri yunuslar, görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri şahıslardan 3 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, motosikletli polis timleri, şüphelenerek durdurdukları şahısların üzerinde 3 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Yunus polislerinin yakaladığı 1 şahsın 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve silahla yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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