Balıkesir'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Balıkesir'de ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi adı verilen eğitimler kurulan portatif havuzlarda yoğun ilgi ile devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi yoğun ilgi ile devam ediyor. İlk etapta sadece ilkokul öğrencileri için 65 ilde başlatılan pilot uygulama, gelen talepler doğrultusunda 81 ile yayıldı. Bakanlığın, Türkiye'nin dört bir yanına inşa ettiği portatif yüzme havuzları ile çocuklara ve gençlere yüzme imkanı sunuluyor.

Balıkesir'de de Altıeylül Sultan Alparslan Kültür Merkezi ve Karesi Millet Bahçesine kurulan portatif havuzlarda, alanında uzman antrenörler eşliğinde çocuklar ve gençler yüzme eğitimi alıyor. Spor Okulları ile Yüzme Bilmeyen Kalmasın çalışması ile çocuklar ve gençlerin spor tesislerini yakından görerek sporla tanışmaları ve erken yaşta spora başlamaları için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaz dönemlerinde yüzme sporuna erişim kolaylığı sağlamak amacıyla kurulan portatif yüzme havuzlarında çocukların bağımlılıklardan ve hareketsiz yaşamdan uzaklaşması, fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Yüzme Bilmeyen Kalmasın çalışması ile her Çarşamba günü de özel öğrencilere yüzme eğitimleri veriliyor. Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın sloganıyla proje yıl boyunca açık ve kapalı havuzlarda devam edecek olup, daha çok çocuğa yüzme öğretilmesi amaçlanıyor.

Havuzlarda, çocuklarımız için güvenli ortamın sağlandığını aktaran Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Sayın Bakanımızın yüzme branşına verdiği önem ve hayata geçirdiği bu proje ile ülke bazında olimpik, yarı olimpik, açık ve kapalı havuzlar ile portatif havuz sayısı artarak devam ediyor. Proje sayesinde yüzme sporu artık daha ulaşılabilir hale geldi. Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretmek, gençlerimizi ve çocuklarımızı yarına en güzel şekilde hazırlamak. Biz de Balıkesir'de yoğun ilgi gören havuzlarımız için yüzmeye erişimi kolaylaştırmak ve yeni sporcularımızın yetişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte nice şampiyonları, yıldızları, bu şanlı bayrağı gururla dalgalandıracak gençlerimizi yetiştireceğiz” dedi.