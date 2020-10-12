Balıkesir'de yüzyüze eğitim başladı

Balıkesir'de 'Yüzyüzü Eğitimde' İkinci aşama Vali Hasan Şıldak'ın katılımı ile Konakpınar Mahallesi Şehit Jandarma Başçavuş Erbu Serpan İlkokulu ve Ortaokulunun da başladı. Vali Şıldak öğrencilere pandemi kurallarına sıkı sıkıya uymaya davet etti.

Vali Hasan Şıldak; eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Altıeylül İlçesi Konakpınar Mahallesi Şehit Jandarma Başçavuş Erbu Serpan İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Korona virüs pandemisi dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında ikinci aşamaya geçilerek yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle bir araya gelen Vali Şıldak, sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilere maske-mesafe-temizlik kurallarına hassasiyetle uymalarını söyleyerek; “Maskelerinizi her gün muhakkak değiştirin, ellerinizi her teneffüs en az 20 saniye boyunca yıkayın. Kendinize, sağlığına iyi bakın, derslerinizde başarılı olmak için hasta olmayın” diye konuştu.

Sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, bu yıl LGS'ye girecek olan 8. Sınıf öğrencilerine de derslerine iyi çalışmalarını, ayrıca tedbirlere uyarak küçüklere örnek olmalarını söyledi. Ziyarette okul yöneticileri ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Öğretmenler ile de kısa bir toplantı yapan Vali Şıldak; “Çocuklarımızın okulla buluşması çok güzel oldu. Okullarda virüsün yayılmaması, okul idaresi ve öğretmenlerimizin hassasiyetleriyle doğru orantılı. Bu süreci hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kuralları sıkı bir şekilde yerine getireceğiz. Özellikle maske kullanımına dikkat edelim. İlçe Müdürlüklerimiz tarafından denetimlerimiz sık sık devam edecek, okullarımız, öğretmenlerimiz sık sık denetlenecek. Bu zor yılı hep birlikte koordinasyon içerisinde aşacağız” diye konuştu.

Konakpınar Mahallesi ziyareti kapsamında Konakpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Aile Sağlık Merkezini de ziyaret ederek personele çalışmalarında başarılar diledi. Mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Şıldak, bir süre kendileri ile sohbet etti. Pandemi tedbirlerine dikkat çekti.

Vali Şıldak'a ziyaretinde Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik eşlik ettiler.