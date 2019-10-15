Balıkesir'de zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Vatandaşların sağlığı için 7/24 çalışarak gıda denetimlerine devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, son olarak Altıeylül Belediyesi Zabıta Ekipleriyle; gıda üretimi ve satışı yapan yerlerde hijyen ve evrak denetimi gerçekleştirdi. Merkez Altıeylül ilçesinde hizmet veren; kasap, fırın, lokanta ve kafeteryaların denetimini bir gıda mühendisiyle birlikte gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetim yaptıkları iş yerlerinde eksik bulunan noktalarda uyarılarda bulunarak eksikliklerini tamamlamaları için bir hafta süre verdi. Süre sonunda yeniden denetim gerçekleştirecek olan ekipler, gerekli eksiklikler tamamlanmadığı takdirde cezai işlem uygulayacak.