Balıkesir'de zeytin hasadına başlandı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yağlık zeytin hasadı devam ederken, Gemlik türü sofralık zeytinin hasadına da başlandı. Burhaniye yöresinde yaklaşık 2 milyon 300 bin dolayında yağlık zeytin ağacı bulunurken, 30 yıldan beri de yüzbinlerce Gemlik türü zeytin dikimi yapıldı.

Burhaniye'de yağlık zeytin hasadı devam ederken, Gemlik türü zeytinin hasadına da başlandı. Kadınlar tarafından ağaçlara merdivenlerle toplanan Gemlik zeytinleri salamura için havuzlara atılacak. Yağlık zeytinde olduğu gibi Gemlik zeytininde de rekolte yüksek gerçekleşirken, Gemlik zeytininin 40-45 lira arasında alıcı bulması çiftçileri sevindirdi. Yörede ilk Gemlik hasadını yapan üretici Cengiz Bülbül, zeytinleri 30 yıl önce diktiğini anlatırken, rekoltenin ve fiyatların da iyi olduğunu söyledi. Bülbül, Gemlik zeytininin yöreyi sevdiğini kaydetti. Havuzlara atılan Gemlik zeytinleri 6-7 ay sonra sofralara gelecek. Rekoltenin iyi olduğunu anlatan üretici Cengiz Bülbül, “Bu sene mahsulümüz güzel. Hava şartları da iyi. Fiyatlarda güzel. İnşallah hayırlısı olur. Biz Gemlik Zeytinini 28-30 sene oldu dikeli. Burhaniye topraklarını da sevdi. Bu sene randımanımız da güzel. Fiyatlarda iyi Allah'a şükür. Kilosu, 40-45 arası gidiyor şu anda. Hasattan sonra, salamura için depolara atacağız bunu. Zeytinin 6-7 aylık bir işlemi var. 6-7 ay sonra sofralarda yerini alacak” dedi. Zeytin işçisi Havva Duman da, ”Bu sene hasadımıza başladık. Zeytinimiz çok güzel, verimli. Ekmeğimizi bundan çıkarıyoruz. İyi bir sezondayız. 2-3 ay bundan ekmek yiyoruz” dedi. Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ise; “Burhaniye ve Gömeç ilçelerimizde zeytin hasat sezonuna başladık. Gerek sofralık kırma zeytinimiz, gerekse yağlık zeytinimiz de hasat tüm hızıyla devam ediyor. Daha önceki senelere göre, rekoltemiz fevkalade iyi. Fiyat politikası da çiftçimize yönelik olumlu olduğunda bölgemize ciddi katkı sağlayacaktır. Burhaniye Ticaret Odası olarak Zeytinyağımıza coğrafi işaretimizi aldık. Zeytinin doğru analiz edilmesi ve zeytinyağlarımızın kalitesini yükseltme adına da laboratuvar kurulumumuzu tamamladık. Önümüzdeki günlerde çok daha kaliteli zeytinyağlarını coğrafi işaretli olarak tüm halkımızı sunacağız” diye konuştu.