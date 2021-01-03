Balıkesir'de zeytin yaprağı korona virüse şifa olacak

12 yıl önce ilk ürünü Japonya'ya gönderdiklerini anlatan Güvenç, "Japonya'dan gelen raporda ise kuş gribi, domuz gribi ve hiv virüsü üzerinde etkili olduğu yazılıyordu. Virüsün yanında birçok hastalığa iyi geldiği de ortaya çıktı" dedi.

Burhaniye'de 71 yaşındaki Selahattin Güvenç, 12 yıl önce başlattığı zeytin yaprağı çayı üretimine devam ederken, bu yıl ürüne Kanada ve Hollanda'dan talep geldiğini söyledi. İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki organik tarımla adını duyuran Kırtık Mahallesi'nden getirdiği zeytin yapraklarını ayıklayıp kuruttuktan sonra parçalayıp paketleyen Güvenç, zeytin yaprağı çayının korona virüse faydalı olduğunu söyledi. Burhaniye'de 12 yıl önce üretime başladığını anlatan Güvenç, "12 yıl önce Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile birlikte zeytin yaprağı üzerinde çalışmaya başladık. 1,5 yıl sonra faydaları ortaya çıktı. 2 ay sonra da Japonya o yılki üretimin tamamını satın aldı. 4 ay sonra Japonya'dan gelen raporda ise kuş gribi, domuz gribi ve hiv virüsü üzerinde etkili olduğu yazılıyordu. Virüsün yanında birçok hastalığa iyi geldiği de ortaya çıktı. Yurt içinde faydasını gören çok sayıda vatandaş var. O günden beri üretiyoruz. Özellikle korona virüs gündeme geldiğinde birkaç akademisyenin olumlu açıklamaları var. Bilim adamlarının çalışmaları, makaleleri var. Korona virüse iyi geldiği bildiriliyor. Birkaç yerde de denendi ve faydası görüldü. Aşıya yakın faydası olduğu bildirildi. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışından da talep var. Kanada ve Hollanda'dan talep var. Yaprakları organik tarım yapılan Kırtık köyünden getiriyoruz. Temin ettiğimiz yaprakları ayıklayıp kuruttuktan sonra kırarak kullanıma hazır hale getiriyoruz" dedi.