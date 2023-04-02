Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil, kamyonet ve çöp kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale karayolunun Kadıköy Mahallesi yakınlarında Edremit Belediyesine ait A.A.'nın (43) kullandığı 10 AEV 832 plakalı çöp kamyonu aynı yönde ilerleyen M.D. (37) idaresindeki 10 AGC 479 plakalı otomobile, ardından da T.A. (30) yönetimindeki 10 ADG 060 plakalı ticari araca çarptı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.D., 8 yaşındaki E.D. ile 11 yaşındaki B.D. ve çöp kamyonunun sürücüsü A.A., 112 ambulansları ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.