Balıkesir'deki bıçaklı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde alacak yüzünden tartıştığı Ayhan Sagut'u (56) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve bir vatandaş tarafından atılan cisim ile bayıltılarak yakalanması sağlanan katil zanlısı Erol Ç.'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Erol Ç., geniş güvenlik önlemleri arasında Edremit Adalet Sarayına getirildi. Erol Ç., savcılık soruşturması ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından alınan karar ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.