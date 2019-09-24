Balıkesir'deki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar İtfaiye Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve gerçeğini aratmayan tatbikatta resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra gönüllü dernekler uyum içinde hazırlanan senaryo gereği gerekli kurtarma işlemlerini yerine getirdi.

AFAD, UMKE, 112 Acil, Emniyet, TRAC ve Arama Kurtarma Dernekleri hazırlanan senaryo gereği afet alanında enkazdan yaralı çıkarma, suda boğulma, yangın söndürme ve haberleşmede koordinasyonlu bir şekilde çalıştı.

Enkazda arama ve kurtarma, haberleşme-altyapı ve enerji hasarına müdahale, yangın, enkazdan yaralı çıkarma senaryoları gerçekleştirildi. Senaryo gereği, depremde yıkılan iki ayrı binada, enkazda kalanlara önce yakınları ve vatandaşlar müdahale etti. Enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalışanlar, deprem alanına gelen polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Bazılarının yaralı rolü üstlendiği yakınlar, enkazdan uzaklaştırılmaları sırasında gerçeğini aratmayan feryatlar ve direniş sergiledi. Tatbikatta daha sonra enkaza AFAD, UMKE, AKUT, 112 Acil ve itfaiye ekipleri ulaşarak, hızla kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin enkazdaki kurtarma çabaları nefes kesti. Ekipler, gerçek bir deprem enkazındaymışçasına 'Sesimi duyan var mı?' çağrıları ve dinleme cihazlarıyla enkaz altındaki yaralılara ulaşmaya çalıştı. Ekipler, demir ve betonları aletlerle keserek yaralıları enkazdan çıkardılar. Saha tatbikatı çerçevesinde, diğer üç alanda da sıkışmalı trafik kazasına müdahale, yangın ve KBRN vakasına müdahale senaryoları gerçekleştirildi.

Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, "Bilindiği üzere Balıkesir ilimiz Birinci Derece Deprem Bölgesinde yer almakta. 20 ilçemizde Edremit Körfezi Fay Hattı, Yenice-Gönen Fay Hatları ve merkezimizde fay hatları mevcut. Bu anlamda bizler afetlere hazırlık kapsamında daha öncesinde afete hazır okul, afete hazır işyeri, eğitimleri vermekteydik. Ama 81 ilimizde planlanan ve gerçekleştirilen tatbikatlar bizim için çok önemliydi. Bu anlamda afet öncesinde hazırlık anlamında biz Balıkesir AFAD İl Müdürlüğümüz olarak AFAD Başkanlığımızca planlanmış 24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek masa başı ve saha tatbikatını içre etme startını verdik. Senaryo gereği 5,2 büyüklüğünde olan deprem Balıkesir merkezinde hissedildi. Balıkesir Altıeylül ve Karesi ilçelerimizde etkili olan depremden sonra Balıkesir Koordinasyon Kurulu toplantısını Sayın Valimiz başkanlığında yaptık. Akabinde masa başında çalışacak AYDES Sisteminde bilgileri girecek diğer 26 hizmet grubumuzun ve destek grubumuzun çözüm ortaklarıyla beraber bu tatbikatı masa başında icra ediyoruz. Akabinde saha tatbikatımız da yıkılan enkazdan yaralı kurtarma, yüksekte mağdur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak üzere tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bu anlamda AFAD İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunun 26 hizmet destek grubumuzdan AFAD İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız, Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekiplerimiz ve bunun yanında yine GÖNDAK, Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği, Dursunbey Doğada Arama Kurtarma Derneği ve TRAC'ın katılımlarıyla bu tatbikatı gerçekleştirdik” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, “Bugün Balıkesir'imizde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında resmi, sivil ekiplerle birlikte toplamda 307 kişinin görev aldığı geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdik. Baş aktör olarak AFAD ve bizim itfaiye ekiplerimiz olmak üzere gönüllü kuruluşlar da bu tatbikatta yer alıyor. Allah korusun Balıkesir'imizde meydana gelebilecek herhangi bir deprem veya diğer afetlerde hem kendi kurumlarımızın, kendilerini geliştirmeleri anlamında hem de birlikte çalışma anlamında önemli bir çalışmayı yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Balıkesir itfaiyesi olarak biz ilimizde, ilçelerimize, kırsal mahallelerimize varana kadar yerleşik birimlerimiz var. Toplamda il genelinde 633 personelimiz yangın, deprem, sel baskını ve acil durumlarda görev yapacak eğitim ve donanıma sahiptir. Ancak bu tür büyük boyutlu hadiselerde; özellikle bizi bekleyen deprem tehlikesi var. Sadece Balıkesir'imizde değil çevre illerde, ülkemizin değişik yerlerinde meydana gelebilecek afetlere de destek anlamında her zaman hazır olmalıyız, bunun gayreti içerisindeyiz. Balıkesir'deki bütün afetle ilgili birimler olarak da bugün bir arada bunun bir provasını yaptık. Başarılı geçtiğini düşünüyoruz. Fakat belli noktalarda aksaklıklar, eksiklikler de varsa bunları da en sonunda rapor edeceğiz. Bundan da ders çıkararak kendimizi daha çok geliştirmek için gayrete edeceğiz. Tabi bu konuda sadece resmi kurumların değil, vatandaşımızın da üzerine düşen görevler var. Bu noktada biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönüllü İtfaiyecilik Projemizi daha önce tanıtımını yapmıştık. Bunu ilimiz genelinde yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. İnşallah en geç bir yıl içerisinde ilimizde profesyonel itfaiyeci sayısı kadar gönüllü itfaiyeci kolumuz olsun istiyoruz. Bunun eğitimleri planlandı. Yakın zamanda da başlayacak. Talepler toplandı. Bütün vatandaşlarımız da bu noktada afetlere karşı kendisini, ailesini, çevresini, mahallesini kurtaracak veya yardım elini uzatacak düzeyde eğitim almaya, bizim çalışmalarımıza katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.