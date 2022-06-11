İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.


Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dursunbey-Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 2'sinin hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazada ölü sayısı 8'e yükseldi" denildi.


Kazada ölen kişinin ise Meryem Cebel olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.