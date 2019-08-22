Balıkesir'deki kazada polis memuru yaralandı

Balıkesir'de Paşaalanı Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir polis memuru yaralandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ö.D, motosiklet ile Karizma Pazarı civarından Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halinde iken, U.Ö. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Ö.D. Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde polis memuru Ö.D.'nin sağ ayak bileğinde kırık ve çıkık olduğu tespit edildi. Liflerinin de yırtık olduğu belirlenen polis memuru Ö.D. ameliyata alındı. Kaza sonrasında yapılan incelemede, otomobil sürücüsünün sola dönüş kurallarını ihlal etmediği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.