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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Mahallesi çıkan orman yangınına 5 helikopterle müdahale edildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Mahallesi çıkan orman yangınına 5 helikopterle müdahale edildi. Yangının büyümesi ve akşam saati olması sebebiyle helikopterlerin müdahalesi durdurulurken, bölgeye dozerlerle girilmeye çalışılıyor.


Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Mahallesi orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile yangına müdahale edilmeye çalışıyor. Arazi şartları nedeniyle araçların girmekte güçlük çektiği alana 5 helikopter ile havadan müdahale edildi. Devam eden yangına akşam saati olması nedeniyle helikopterlerin müdahalesi durdurulurken, 8 arazöz ve 3 dozer ile bölgeye ulaşılmaya çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait su ikmal araçları da bölgede hazır bekletiliyor.

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