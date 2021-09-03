Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Emendere Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde Sındırgı'nın kırsal Emendere Mahallesi'nde termal otel karşısında bulunan kızılçam ormanlık alanında meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Sındırgı Orman İşletme Şefliği ve Sındırgı Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Bigadiç'ten gelen ekiplerin çok sayıda arazöz ve dozerlerle müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Helikopterlerin de havadan müdahale ettiği yangında 40 dekar çamlık alan yandı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.