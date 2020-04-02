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Balıkesir'deki ormanlar gençleşiyor

Balıkesir Orman Bölge Müdür yardımcısı Aşkın Ozan Aydın, 2018 yılında tohumlama kesimi yapılan Gelendost Orman İşletme Şefliği ormanlarında teknik incelemelerde bulundu.


Gelendost Orman İşletme Şefliği ormanlarında ki genç fidanları Balıkesir Orman Bölge Müdür yardımcısı Aşkın Ozan Aydın Balıkesir Orman İşletme Müdürü İlker Çeneli ve Gelendost Orman İşletme Şefi Faruk Gediz ile birlikte Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Gelendost Orman İşletme Şefliği ormanlarında teknik incelemelerde bulundu. Bölge Müdür Yardımcısı Aydın; başarılı çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Genç meşe sahalarında yapılan sıklık bakımı çalışmalarını yerinde inceleyerek dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek bilgiler aktardı.

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