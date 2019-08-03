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Balıkesir'deki otobüs faciasında 2 şoför tutuklandı

Balıkesir’de 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şoför tutuklandı.

Balıkesir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şoför tutuklandı.


Balıkesir-Edremit karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsü N.D. (48) ve ikinci şoför H.H.'nin (41) jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanarak İvrindi Adliyesine sevk edildi. İki şoför de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kepsut cezaevine gönderildi.

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